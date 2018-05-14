Появились подробности смерти судьи Бобровника

 
Ексклюзивы
1/5
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 2448
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1035
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1611
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 37665
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1188
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 918
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2565
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1972
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2979
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52145
Фото
Все фото
5
21
3
3
7
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Видео
Все видео
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
Крупную рыбу так и не поймал: два года обещаний и работы Луценко
Крупную рыбу так и не поймал: два года обещаний и работы Луценко
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12663
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2907
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8280
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6894
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 765
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 12:21

Появились подробности смерти судьи Бобровника

  Комментировать
Появились подробности смерти судьи Бобровника
Судья Александр Бобровник умер в 37 лет. Фото: sud-report.org.ua

Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер за рулем собственного автомобиля на Житомирщине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает "Украинская правда".

"На момент смерти он находился в собственном автомобиле, ему стало плохо. Вызвали "скорую", но медики лишь констатировали смерть... О причинах смерти обратитесь к родным. Мы не можем разглашать такую ​​информацию", - сказала она.

При этом отметила, что это были "естественные обстоятельства".

"Назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая даст окончательный ответ", - подытожила Ващенко.

Родители 37-летнего судьи подозревают, что смерть могли вызвать высокое давление или проблемы с сердцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бобровник не внес в декларацию жену и ее имущество

В апреле 2017 года Александра Бобровника обвинили в употреблении алкоголя на работе и решении вопросов осуществления судопроизводства в непредусмотренный законом способом. В Высшем совете правосудия проводили дисциплинарное производство.

Бобровник известен тем, что рассматривал дело председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. В 2016-м он обязал прокурора закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа от ПР Юрия Иванющенко, а в 2017 году - отказал НАБУ в доступе к документам по махинациям экс-министра экологии Николая Злочевского.

22 апреля 2017 года Бобровник отпустил на поруки экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Фигуранта "дела Мартыненко" Сергея Перелому отпустил под личное поручительство нескольких нардепов.

По информации Украинского Хельсинского союза, Бобровник своим решением лишил квартиры мужчину. По этому факту открыли уголовное производство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились подробности смерти судьи Бобровника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Английский хирург изобрел вакцину случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 117989
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 37647
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 24653
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 21 Просмотров: 23447
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 7 Просмотров: 17986
Политика
Назвали количество запрещенных судом украинских партий
Назвали количество запрещенных судом украинских партий Просмотров: 63
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
 1 Просмотров: 1071
Президентская фракция хочет видеть в Раде главных правоохранителей
Президентская фракция хочет видеть в Раде главных правоохранителей Просмотров: 198
Парубий дал безотлагательное поручение по Антикоррупционному суду
Парубий дал безотлагательное поручение по Антикоррупционному суду 1 Просмотров: 90
После допросов в СБУ Симоненко катается в Москву на пропагандистские ток-шоу
После допросов в СБУ Симоненко катается в Москву на пропагандистские ток-шоу Просмотров: 270
Больше всего комментируют
21
Цены на газ могут вырости
12
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
6
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Голосов: 42582
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua