Появились подробности смерти судьи Бобровника

Судья Александр Бобровник умер в 37 лет. Фото: sud-report.org.ua

Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер за рулем собственного автомобиля на Житомирщине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает "Украинская правда".

"На момент смерти он находился в собственном автомобиле, ему стало плохо. Вызвали "скорую", но медики лишь констатировали смерть... О причинах смерти обратитесь к родным. Мы не можем разглашать такую ​​информацию", - сказала она.

При этом отметила, что это были "естественные обстоятельства".

"Назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая даст окончательный ответ", - подытожила Ващенко.

Родители 37-летнего судьи подозревают, что смерть могли вызвать высокое давление или проблемы с сердцем.

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В апреле 2017 года Александра Бобровника обвинили в употреблении алкоголя на работе и решении вопросов осуществления судопроизводства в непредусмотренный законом способом. В Высшем совете правосудия проводили дисциплинарное производство. Бобровник известен тем, что рассматривал дело председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. В 2016-м он обязал прокурора закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа от ПР Юрия Иванющенко, а в 2017 году - отказал НАБУ в доступе к документам по махинациям экс-министра экологии Николая Злочевского. 22 апреля 2017 года Бобровник отпустил на поруки экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Фигуранта "дела Мартыненко" Сергея Перелому отпустил под личное поручительство нескольких нардепов. По информации Украинского Хельсинского союза, Бобровник своим решением лишил квартиры мужчину. По этому факту открыли уголовное производство.