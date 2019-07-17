Появились подробности дела против Кучмы

 
Ексклюзивы
1/5
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 459
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 495
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 639
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 639
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3078
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1395
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 864
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 378
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1989
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1674
Фото
Все фото
14
16
20
3
7
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
&quot;Призываю всех помолиться за Украину&quot; - Порошенко в Зарванице
"Призываю всех помолиться за Украину" - Порошенко в Зарванице
Видео
Все видео
"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука
"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука
Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"
Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"
"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам
"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 639
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1701
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 864
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1503
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 11:11

Появились подробности дела против Кучмы

  Комментировать
Появились подробности дела против Кучмы
Леонид Кучма стал фигурантом уголовного дела. Фото: УНІАН

Генеральная прокуратура внесла сведения в реестр досудебных решений в отношении руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

Об этом сообщили в ГПУ, пишут "УНН"

"На основании заявлений руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, которые обнародованы в СМИ, Генеральной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. "Государственная измена", "Подготовка к преступлению", "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", "Публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации", - сообщили в ГПУ.

Расследовать дело будет главное следственное управление Службы безопасности Украины, процессуальное руководство - ГПУ.

"Кучма не вызывался в Генеральную прокуратуру для допроса относительно обнародованных им заявлений", - также сообщили в Генпрокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Зеленский вернул Безсмертного в ТКГ

В июне спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Леонид Кучма предложил Трехсторонний контактной группе рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.

7 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил об открытии уголовного производства после заявления Кучмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Появились подробности дела против Кучмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Крепость на берегу Дона штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 26335
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 6 Просмотров: 25434
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 20991
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 20000
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 19593
Политика
Кандидат Маляревич задекларировал целый автопарк
Кандидат Маляревич задекларировал целый автопарк Просмотров: 18
Полиция нашла, кто "мочил" Вакарчука СМС-ками
Полиция нашла, кто "мочил" Вакарчука СМС-ками Просмотров: 216
Омелян просит украинские авиакомпании предоставлять услуги на государственном языке
Омелян просит украинские авиакомпании предоставлять услуги на государственном языке Просмотров: 99
Назвали зарплаты в ЦИК
Назвали зарплаты в ЦИК Просмотров: 216
Газ и Донбасс: о чем Зеленский говорил с Меркель
Газ и Донбасс: о чем Зеленский говорил с Меркель Просмотров: 189
Больше всего комментируют
13
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
11
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
8
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
6
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 6581
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua