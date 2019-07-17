Появились подробности дела против Кучмы

Леонид Кучма стал фигурантом уголовного дела. Фото: УНІАН

Генеральная прокуратура внесла сведения в реестр досудебных решений в отношении руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

Об этом сообщили в ГПУ, пишут "УНН"

"На основании заявлений руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, которые обнародованы в СМИ, Генеральной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. "Государственная измена", "Подготовка к преступлению", "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", "Публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации", - сообщили в ГПУ.

Расследовать дело будет главное следственное управление Службы безопасности Украины, процессуальное руководство - ГПУ.

"Кучма не вызывался в Генеральную прокуратуру для допроса относительно обнародованных им заявлений", - также сообщили в Генпрокуратуре.

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В июне спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Леонид Кучма предложил Трехсторонний контактной группе рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. 7 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил об открытии уголовного производства после заявления Кучмы.