Появились новые подробности в деле экс-нардепа Мыкытася

Расследование ведется с декабря 2017 года

Разрешение на вылет бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн грн, отменил руководитель САП Назар Холодницкий.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель Холодницкого Максим Грищук.

Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января.

Источники отмечают, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука. Руководитель САП якобы не знал о разрешении, которое выдал Грищук.

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Подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины. Не разрешило вылететь Микитасю Национальное антикоррупционное бюро. Екснардепа подозревают в незаконном завладении имуществом на более 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017 года.