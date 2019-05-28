Появились новые подробности дела Омеляна

Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну прокуратура объявила обвинительный акт.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник.
27 мая в Соломенском районном суде города Киева с участием прокуроров состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Омеляна в декларировании недостоверной информации.
На заседании прокурор САП объявил обвинительный акт. Суд определил порядок и объем исследования доказательств.
Следующее заседание запланировано на 23 августа.
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Уголовное дело по факту декларирования недостоверной информации против Владимира Омеляна открыли в позапрошлом году в мае.
В декларации не указал права пользования домом. Также не задекларировал автомобиль BMW.
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