Появились новые подробности дела Омеляна

Владимира Омеляна судят за декларирование недостоверной информации. Фото: УНІАН

Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну прокуратура объявила обвинительный акт.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник.

27 мая в Соломенском районном суде города Киева с участием прокуроров состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Омеляна в декларировании недостоверной информации.

На заседании прокурор САП объявил обвинительный акт. Суд определил порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа.

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Уголовное дело по факту декларирования недостоверной информации против Владимира Омеляна открыли в позапрошлом году в мае. В декларации не указал права пользования домом. Также не задекларировал автомобиль BMW.