Появились фамилии нардепов-делегатов ПАСЕ

Нардеп Гончаренко продолжает работать в ПАСЕ.

Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

Из прежнего состава делегации остались Гончаренко ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

В новой делегации - 12 депутатов. Большинство представляют "Слугу народа": Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова.

Также в делегацию вошли депутаты от партии "Голос" Леся Василенко и представитель депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Главу будут выбирать члены делегации.

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В конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы.