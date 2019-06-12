Появилась реакция Луценко на представление Зеленского

Генпрокурор Юрий Луценко назвал незаконным представление президента Владимира Зеленского о его увольнении.
Об этом глава ГПУ сказал в комментарии "theБабелю".
"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, нужно мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", - сказал Луценко.
Он также добавил, что в Раде не наберется голосов за его отставку.
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11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор освобождается с должности президентом по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.
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