Появилась информация о потерпевшем в деле Грымчака

По делу потерпевшим проходит предприниматель Максим Святненко. Фото: УНИАН

По делу заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака пострадавшим проходит предприниматель Максим Святненко.

Он является совладельцем фирмы ЮрЖитло, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Святненко участвовал в конкурсе на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Претендовал на место начальника отдела по работе со свидетелями и заявителями.

Ранее Святненко был заявителем по делу против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко. Ее подозревали во взятке в $ 10 тыс. за влияние на судью. Дело расследовало НАБУ. Войтенко отстранили от должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились новые подробности дела Грымчака

Ее адвокат выяснил, что за полтора месяца до открытия производства Святненко звонил с территории, где расположена СБУ. Около 100 соединений зафиксировали станции на этой территории.

Адвокат Войтенко получил эту информацию для доказательства провокации преступления и общения человека с правоохранителями за расследованием.

Святненко является заявитель по делу судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лисюка. В сентябре 2017 ему по версии следствия передали $ 2500.

Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке свыше $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений. Адвокат Татьяна Матяш заявила, что деньги, изъятые и обнародованные правоохранителями как взятка были не настоящие, а сувенирные.