Повторный арест картин Порошенко: появилась реакция его адвоката

Новиков считает, что важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис генпрокурора в координации с другими структурами решил продолжить то, что они начали. Фото: Илья Новиков в Facebook

В Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и об этом свидетельствует решение Печерского суда о повторном аресте картин из коллекции Петра Порошенко, который уже был признан незаконным в апелляционной инстанции.

По мнению адвоката Порошенко Ильи Новикова, это происходит в полной стилистике Путина, которой следует Зеленский и его окружение, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сама по себе ситуация, когда Печерский суд повторно принимает решение об аресте имущества по скандальному делу, по которому решение однажды было признано полностью незаконным апелляционным судом, - это не сенсация. С моей точки зрения, важно в этой ситуации то, что после того грандиозного скандала, который был в первой половине лета и который закончился фактической капитуляцией Офиса генерального прокурора в том же Печерском суде, когда они отказались от своей позиции в суде, те же люди, тот же прокурор идут повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества", - заметил адвокат.

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Новиков считает, что важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис генпрокурора в координации с другими структурами решил продолжить то, что они начали.

"Очевидно, что в Офисе президента Украины изменился человек, отвечающий за координацию с правоохранительными структурами и именно за серию дел против Порошенко. Раньше это был Смирнов, очевидно, что по результатам его работы было признано, что он не справляется. И видно из того, что мы наблюдаем, на это место был назначен Татаров. И первым же действием было то, что те люди, которые занимались несколько месяцев этими производствами и полностью себя скомпрометировали, они оставлены делать эту работу. И то, что им было сказано, что надо было пойти и доработать, то, что не получилось с картинами, тогда исправьте. Потому что мы не можем признать свою ошибку. Вот это самая опасная вещь, это касается и преобразования в Беларусь, это касается стилистики Путина, когда руководитель сам не признает своих ошибок и фактически подчиненным запрещает признавать свои ошибки, запрещает идти на попятную", - отметил адвокат Порошенко.

По его словам, все решения, которые будут приниматься в таком ключе, будут оспариваться.

"Это для нас рутинная ситуация. Я думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же", - убежден Новиков.

26 мая Петр и Марина Порошенко открыли выставку картин из семейной коллекции в Музее Гончара. В этот же день спецназовцы ГБР ворвались штурмом в помещение Музея Ивана Гончара, взломав дверь. Сотрудники ГБР предъявили недействительные удостоверения, кроме того, препятствовали деятельности народных депутатов Украины и журналистов. Силовики, не имея на то законных оснований, изъяли с выставки документы, доказывающие законные основания ввоза коллекции на территорию Украины и уплату всех необходимых платежей. На сами картины был наложен арест.