"Поток сознания" - Кулеба о заявлениях Лукашенко

"Мы будем оценивать его действия", - сказал Кулеба о белорусском диктаторе. Фото: Getty Images

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко – это поток сознания, нужно смотреть на его действия.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, пишет "Укрінформ".

"Нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, который регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко.

Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - сказал Кулеба.

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Лукашенко назвал украинский Крым "российским". Об этом сказал в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.