Потерю материалов по делам Майдана расследует ГБР

ГБР расследует факт потери твоем по делу Майдана. Фото: ukr.lb.ua

Государственное бюро расследований расследует факт потери двух томов по делу преступлений во время Революции Достоинства.

О таком заявлении председателя ГБР Романа Трубы в интервью изданию LB.ua сообщает Эспрессо.

"ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного производства. Обстоятельства будут выяснять следователи", - сказал Труба.

Руководитель ГБР также выразил надежду, что обвинительные акты, составленные по материалам работы следственных Бюро, в конце концов будут направлены в суд.

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Расследование дел Майдана остановлено не по причине отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Держбюро. По словам Романа Трубы, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще не передала материалы производств.