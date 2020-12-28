Пострадавшие от пожаров на Луганщине смогут получить помощь до конца года

Правительство ликвидировало причины задержки выплат пострадавшим от пожаров на Луганщине. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины поддержал распоряжение, которым ликвидировал причины задержки выплаты помощи пострадавшим в результате пожаров на Луганщине.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запустят онлайн-регистрацию места проживания

"Мы проработали причины задержки выплаты помощи людям, пострадавшим в результате пожаров на Луганщине. Причины оказались юридическими, поскольку дома были уничтожены, соответственно были существенные сложности с оформлением права собственности и доведение такого права при оформлении помощи.

Мы предлагаем усовершенствовать формулировки распоряжения Кабмина, чтобы люди до конца года могли получить причитающуюся им помощь ", - отметил министр юстиции Украины Денис малюська.

Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло еще шесть уголовных производств об умышленном декларирования недостоверной информации на основании решения КСУ, отменившего наказание за ложь в декларации. Производство закрыли том, что по решению КСУ статья 366-1 УК признана неконституционной.