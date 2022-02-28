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Спецтема: Напад Росії на Україну

Постпред Украины в ООН посоветовал Путину воспользоваться опытом Гитлера

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Постпред Украины в ООН посоветовал Путину воспользоваться опытом Гитлера
Кислица посоветовал Путину застрелиться. Фото: Укринформ

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что президенту страны-оккупанта Владимиру Путину не нужно использовать ядерный потенциал, а просто отравиться.

"Созданный Россией уровень угрозы безопасности - такой же, как во время Второй мировой войны или даже выше, учитывая приказ Путина привести ядерные силы в режим особого дежурства", заявил Кислица на специальном заседании Генассамблеи, посвященном осуждению российской войны против Украины, сообщает Gazeta.ua.

Россия применяет весь военный потенциал, чтобы нанести удар по Украине, и начала развертывать у границ военных запаса, наносит ракетные удары, использует артиллерию, танки; Группы диверсантов наносят отметки на жилые дома для авиаударов, отметил постпред.

Российские ракеты нацелены на уничтожение объектов инфраструктуры, в частности, где хранятся радиоактивные отходы, мосты, аэропорты, водные резервуары. Россия продолжает обстреливать больницы, бригады медиков, детсады, сиротские дома, совершая военные преступления, подчеркнул он.

В начале своего выступления постоянный представитель Украины при ООН зачитал фрагменты переписки по телефону убитого российского военного с матерью, где он признался, что участвует в войне в Украине и что их называют фашистами, и ему страшно.

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