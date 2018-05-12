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воскресенье, 13 мая 2018 00:10

Посольство США в Украине призвало как можно быстрее разобраться с избиением цыган в Киеве

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Посольство США в Украине призвало как можно быстрее разобраться с избиением цыган в Киеве
США призвали разобраться с избиением цыган. Фото: Укринформ

США призывают расследовать нападения на ромов, так как для обновленной Украины актуален вопрос о справедливости и толерантности по отношению к национальным меньшинствам.

"В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине", - говорится в сообщении посольства США, информирует РБК.

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До этого в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины (омбудсмена), также заявляли о увеличении количества инцидентов на почве нетерпимости в отношении представителей ромского национального меньшинства. Так, на контроле омбудсмена продолжает находиться производства по сожжению лагеря ромов на Лысой горе в г. Киеве радикально настроенными лицами, а также тем, что 9 мая неизвестными лицами был сожжен ромский лагерь, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района Львова.

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