Посольство США прокомментировало предоставление Украине более двух миллионов доз вакцины Moderna.

США демонстрируют поддержку Украины предоставлением более 2 млн доз COVID-вакцины Moderna. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.

"США будут продолжать оказывать помощь Украине и делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней", - говорится в сообщении посольства.

В посольстве подчеркнули, что они приветствуют прибытие 2 000 040 доз вакцин от COVID-19 производства США компании Moderna, предоставленных Украине через механизм COVAX.

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18 июля в Украину доставили американскую вакцину против коронавируса компании Moderna. Это первая поставка этого препарата в страну.