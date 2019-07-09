Посол Украины в США рассказал о встрече Зеленского и Трампа

Встреча Трампа и Зеленского состоится в августе-сентябре. Фото: Цензор.НЕТ

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал о подготовке к встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Штатах.

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - каким будет содержание", - сказал посол в интервью "Голосу Америки".

Сейчас сотрудники посольства активно занимаются разработкой будущего визита. Представители команды президента Украины на следующей неделе отправятся в Америку, чтобы обсудить формат, цели и все ключевые моменты встречи двух президентов. По словам Чалого, визит должен состояться в августе-сентябре.

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В середине июня Трамп пригласил Зеленского в США, однако дата не была названа. Представитель США по вопросам в Украине Курт Волкер объяснил, что на этой встрече США хочет поддержать Зеленского в его деятельности относительно реальных реформ в Украине.