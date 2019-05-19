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воскресенье, 19 мая 2019 18:43

Посол США рассказала об успехах Украины

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Посол США рассказала об успехах Украины
Йованович рассказала об успехах страны. Фото: YouTube

Посол США в Украине Мари Йованович рассказала о прогрессе Украины.

Соответствующее видео разместило американское диппредставительство в Youtube.

"В течение трех-пяти лет после Революции Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, - это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы окрепли в Украине или вскоре укрепятся", - сказала Йованович.

В Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения. Для их завершения нужно еще много лет.

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"Украина стоит на пути к европейскому будущему, и это очень важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупция не преодолена, но был достигнут прогресс, такой как запуск Антикоррупционного суда в этом году", - сказала она.

Посольство США в Украине обнародовало видео в честь завершения дипломатической каденции Мари Йованович в Киеве.

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