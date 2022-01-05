Посол советует не ждать от Германии поставок оружия

Мельник говорит, что новое правительство не поменяет позицию. Фото: Pexels

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал не ждать от нового правительства ФРГ изменения позиции по поставке оружия для украинцев.

Об этом говорил в интервью "Європейській правді".

"Что касается поставок из Германии, то от нового правительства нам не стоит ожидать чего-нибудь нового", - пояснил посол.

Он добавил, что сейчас на стороне Украины "Партия зеленых", входящая в коалицию. Но и она придерживается консервативного подхода к поставкам вооружения.

Посол отметил, что для многих стало "холодным душем" блокирование бывшим канцлером Ангелой Меркель предоставления вооружения Украине.

"Такие действия вписываются в линию прошлого правительства. Оно придерживалось ограничительной политики по экспорту немецкого вооружения и исключало направление оружия в регионы, где происходят вооруженные конфликты", - подчеркнул он.

По наблюдению Мельника, сегодня Германия блокирует поставки оружия Украине от других партнеров.

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"Именно это возмутило общественное мнение", - разъяснил посол.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки Украине вооружения в рамках НАТО. Теперь посол Украины в Берлине призывает новое правительство снять такую ​​блокаду.