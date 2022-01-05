Посол советует не ждать от Германии поставок оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал не ждать от нового правительства ФРГ изменения позиции по поставке оружия для украинцев.
Об этом говорил в интервью "Європейській правді".
"Что касается поставок из Германии, то от нового правительства нам не стоит ожидать чего-нибудь нового", - пояснил посол.
Он добавил, что сейчас на стороне Украины "Партия зеленых", входящая в коалицию. Но и она придерживается консервативного подхода к поставкам вооружения.
Посол отметил, что для многих стало "холодным душем" блокирование бывшим канцлером Ангелой Меркель предоставления вооружения Украине.
"Такие действия вписываются в линию прошлого правительства. Оно придерживалось ограничительной политики по экспорту немецкого вооружения и исключало направление оружия в регионы, где происходят вооруженные конфликты", - подчеркнул он.
По наблюдению Мельника, сегодня Германия блокирует поставки оружия Украине от других партнеров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преемник Меркель пригрозил России
"Именно это возмутило общественное мнение", - разъяснил посол.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки Украине вооружения в рамках НАТО. Теперь посол Украины в Берлине призывает новое правительство снять такую блокаду.
Комментарии