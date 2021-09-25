Посол Канады высказалась относительно деолигархизации

Лариса Галадза: "Закон должен быть направлен на действия". Фото: ngu.gоv.uа

Посол Канады в Украине Лариса Галадза считает опасным "записывать категорию людей в закон". Так она прокомментировала принятый Верховной Радой закон об олигархах.

В Канаде законодательство действует иначе, отметила она во время молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг" во Львове, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас нет такого закона. У нас есть состав законов, которые говорят о лоббизме, о финансировании избирательных кампаний, о собственности стратегических индустрий, про всякие такие вещи. И этот состав вместе противодействует.

Я думаю, мое собственное видение, что записывать категорию людей в закон может быть очень опасным.

Нужно, чтобы закон всегда был направлен на действия, или это хорошее действие, или плохое действие – не на людей. Я понимаю, что есть намерением этого закона, но у нас идет иначе", сказала Галадза.

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23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". За проголосовали 279 народных депутатов. Поддержали фракции "Слуга народа" (229), "Голос" (11), группы "Партия "За будущее" (18) и "Доверие" (15), а также шесть внефракционных депутатов.