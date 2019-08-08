Посмотреть все соцвыплаты: в "Слуге народа" отозвались о бюджетниках

В президентской политсиле говорят, что надо пересмотреть все соцвыплаты.

В партии "Слуга народу" планируют провести верификацию всех социальных выплат - более 700 млрд грн. Об этом заявила новоизбранный народный депутат от президентской политсилы Галина Третьякова.

"Сегодня разговаривала о верификации всех социальных выплат. Пенсионный фонд - это 400 с лишним от всех социальных выплат - а их там больше 700 млрд. Пенсионный фонд - один из.

В общем, инвентаризировать и проверять надо все. Разговаривала даже с нашим антикоррупционным комитетом, о том, что нам нужно отрабатывать этот механизм", - сказала Третьякова, пишет УНН

"Минфин отработал закон "О верификации" (проект), он был размещен на сайте Минфина, но даже не был внесен Кабинетом министров в Верховную Раду", - рассказала будущий нардеп, добавив, что процедура верефикации необходима.

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