После заоблачных премий в Нафтогазе Кабмин принял радикальное решение

Кабмин запретил бонусы и вознаграждения в госкомпаниях. Фото: УНН

Правительство запретило выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Кабмин поддержал соответствующее предложение премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает УНН

"Я поддерживаю, что зарплаты должны быть достойные, премии достойные, чтобы люди не занимались коррупцией. Но относительно жадности, излишества, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Владельцем государственных компаний является украинский народ. Я думаю, если честно и справедливо платить - хорошо, но если чрезмерно - этого никто не поддержит ", - заявил Гройсман.

Глава правительства поручил Минэкономразвития определить "потолки, за которые никому не позволено выпрыгивать".

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Члены правления Нафтогаз получили вознаграждение 127,7 млн грн за 2017 год. Так, общая сумма вознаграждения возросла в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, говорится в годовом отчете компании. В частности, за прошлый год глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил вознаграждение 47,1 млн грн. Финансовый директор Сергей Коновец - 15,2 млн грн, первый заместитель главы правления Сергей Перелома - 17 млн ​​грн и член правления компании Юрий Колбушкин - 14 млн грн.