После скандала с собакой спикер пригрозил "слугам"

Мандат народного депутата - это не привилегия, говорит Разумков.

Отдельные народные депутаты, которые попали в парламент, оторвались от реальной жизни.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Иногда складывается впечатление, что когда человек попадает в Верховную Раду, тут какой-то климат другой. Какой-то вакуум. И люди начинают жить в другой реальности. Оторванные от общества, проблем, которые есть у людей.

Во-первых, не надо забывать и прошедшие выборы показали тому пример, что ситуация может достаточно быстро измениться. С не всегда удобных кресел Верховной Рады можно оказаться снова ближе к людям. Поэтому очень рекомендую всем - чаще общаться с людьми, слышать проблемы. Если есть возможность - помогать их решать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада начала третью сессию. Разумков надеется на сохранение турборежима

Мы все много об этом говорили во время избирательной кампании. Некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатами. Оставаться людьми. Значок, мандат, должность народного депутата - это не привилегия, а ответственность.

Мы обещали людям, что Верховная Рада 9-го созыва все же будет другой. Несмотря от того, кто по каким спискам, мажоритарке прошел к ней. Она должна быть другой, а не такой, о которой сегодня много говорят в социальных сетях, СМИ", - заявил спикер.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из Кировоградщины продать свою собаку, чтобы заплатить за газ. До этого Брагарь заявлял, что обратится в полицию с заявлением на волонтерок, которые попросили водителя маршрутки Луцк - Киев выключить российский сериал. Евгений Брагарь шел 76-м в списке "Слуги народа".