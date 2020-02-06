После скандала с прослушиванием Гончарука охрана Разумкова будет отнимать телефоны у его посетителей

Разумков изменил правила посещения его кабинета. Фото: Корреспондент

После публикации записей с прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука охрана спикера парламента Дмитрия Разумкова изменила правила посещения его кабинета.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входев кабинет спикера. Ранее все желающие заходили с телефонами", - сообщил Разумков в комментарии "Радио Свобода".

Глава парламента отметил, что прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

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Вечером 15 января в сети опубликовали якобы аудиозапись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. В совещании кроме Гончарука якобы участвовали люди с голосами, похожими на заместителья главы Нацбанка Екатерину Рожкову и министра финансов Оксану Маркарову.