После скандала с богатством топ-разведчика в Раде предлагают засекретить декларации силовиков

Засекретить предлагают даже декларации бухгалтеров. Фото: УНИАН

В парламенте предлагают засекретить декларации о доходах сотрудников силовых органов.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде под номером 9148.

Документ позволит сотрудникам разведки, СБУ, Нацполиции, налоговой, Нацгвардии и других силовых органов подавать тайные декларации в бумажном виде. Одновременно силовикам оставляют возможность засекретить декларации всех сотрудников - от руководителей до бухгалтеров. Исключение - глава СБУ, которого назначает президент своим указом.

"Силовики, слышащие эту новость, тихо аплодируют. Такие попытки были с самого момента введения электронного декларирования. Я бы здесь разделял. Одно дело, если речь идет о силовиках, являющимися засекреченными агентами и работают, например, во внешней разведке. Другое дело, если речь идет о декларациях всех силовиков. Чувствую, что под этот законопроект влезть хотят все. Это проблема.

Если этот законопроект будет принят, он должен касаться только засекреченных сотрудников спецслужб", - прокомментировал инициативу политический аналитик Максим Маньковский.

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10 марта антикоррупционная прокуратура открыла производство по незаконному обогащению первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины. Основанием для регистрации дела стали материалы журналистских расследований. По информации СМИ, первый заместитель председателя СБУ получил "активы в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами". Журналисты сообщили об имениях и автомобилях жены чиновника. Также журналисты провели расследование состояния первого заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко. Выяснилось, что он владеет недвижимостью более чем на 200 млн грн и ездит на Land Cruiser, зарегистрированном на несуществующего человека. А члены его семьи имеют российское гражданство и бизнес в Крыму.