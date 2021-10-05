После Разумкова оппозиция пыталась отстранить от заседаний Стефанчука

Руслан Стефанчук будет вести следующие два заседания. Фото: rada.gov.ua

Парламент не смог отстранить от двух пленарных заседаний первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

За проголосовали 69 нардепов при необходимых 226.

Проект постановления зарегистрировали оппозиционные депутаты после отстранения председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Аргументировали предложение тем, что Стефанчук нарушил регламент.

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На утреннем заседании 5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила от ведения двух пленарных заседаний спикера Дмитрия Разумкова. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил отстранение Разумкова нарушением повестки дня. Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский. Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.