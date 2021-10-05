После Разумкова оппозиция пыталась отстранить от заседаний Стефанчука

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 954
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 576
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2682
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 855
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3492
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4338
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3861
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
5
5
4
15
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
&quot;Здесь депутаты живее, чем под куполом&quot; - Зеленский в Трускавце
"Здесь депутаты живее, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Зеленский приехал на &quot;большую фракцию&quot; своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Видео
Все видео
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1899
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 468
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8433
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 657
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 октября 2021
Просмотров: 504
Плітки
– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. ...
вторник, 05 октября 2021 12:59

После Разумкова оппозиция пыталась отстранить от заседаний Стефанчука

  Комментировать
После Разумкова оппозиция пыталась отстранить от заседаний Стефанчука
Руслан Стефанчук будет вести следующие два заседания. Фото: rada.gov.ua

Парламент не смог отстранить от двух пленарных заседаний первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

За проголосовали 69 нардепов при необходимых 226.

Проект постановления зарегистрировали оппозиционные депутаты после отстранения председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Аргументировали предложение тем, что Стефанчук нарушил регламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отставка Разумкова: в аппарат Рады поступили подписные листы

На утреннем заседании 5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила от ведения двух пленарных заседаний спикера Дмитрия Разумкова. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил отстранение Разумкова нарушением повестки дня.

Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский. Основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады "слуги" рассматривают Руслана Стефанчука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После Разумкова оппозиция пыталась отстранить от заседаний Стефанчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

Император основал Черновицкий университет

Самое читаемое
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 11097
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 10629
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 4392
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4041
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3357
Политика
"УДАР" на следующие парламентские выборы пойдет самостоятельно - Кличко
"УДАР" на следующие парламентские выборы пойдет самостоятельно - Кличко Просмотров: 18
Увольнение Разумкова вынесли на повестку дня
Увольнение Разумкова вынесли на повестку дня Просмотров: 162
В "Слуге" объяснили отстранение Разумкова от заседаний
В "Слуге" объяснили отстранение Разумкова от заседаний Просмотров: 171
Саакашвили написал письмо Зеленскому
Саакашвили написал письмо Зеленскому Просмотров: 198
СНБО запустил портал с санкционными списками
СНБО запустил портал с санкционными списками Просмотров: 198
Больше всего комментируют
14
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
5
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
5
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Украина будет возвращать Саакашвили
2
"Будет после меня по-другому": Зеленский прокомментировал деятельность СНБО
Голосов: 8471
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть