После проигрыша брата Медведчука в округе пересчитывают голоса

Окружная избирательная комиссия №105 в городе Счастье Луганской области, где баллотируется брат одного из лидеров партии "Опозиційна платформа – За життя", кума президента РФ Виктора Медведчука - Сергей Медведчук, проводит пересчет голосов.

Об этом сообщили в полиции.

Член ОИК обратился в Новоайдарский отдел полиции и сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем комиссии.

Заявитель рассказал, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех 6-ти избирательных участках округа и установлены результаты выборов. Но, по его словам, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилось.

Полиция зарегистрировала данный факт и усилила меры безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. Для охраны общественного порядка задействовали 45 полицейских.

На данный момент комиссией проводится пересчет голосов.

В округе №105 победила кандидат от "Опозиційний блок" Виктория Гриб - 39,58%. Сергей Медведчук набрал 31,7% голосов.

ОИК посчитала 100% протоколов.

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