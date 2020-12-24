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четверг, 24 декабря 2020 12:47

После передачи дела СБУ Татаров пришел в Высший антикоррупционный суд

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После передачи дела СБУ Татаров пришел в Высший антикоррупционный суд
Микитась дал обличительные показания против Татарова. Фото: wz.lviv.ua

Подозреваемый в коррупции заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда, где ему должны избирать меру пресечения.

"Я работаю заместителем председателя ОП. Меня никто не увольнял. Относительно моих полномочий, обратитесь в пресс-службу Офиса президента, они дадут вам комментарий", - заявил Татаров журналистам.

"Чтобы не было конфликта интересов, было принято решение, чтобы я не коммуницировал с правоохранительными органами. В частности с Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро. Хотя я в своей деятельности ни разу не общался с НАБУ в силу принципиальных вопросов: ни разу не звонил, никакие служебные вопросы не обсуждал. Чтобы не говорили, что я имел влияние на антикоррупционный орган", - добавил он.

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18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве по делу о квартирах Национальной гвардии.

По данным директора ведомства Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрстроя, вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн ​​грн.

Сытник раскрыл детали эпизода по Татарову после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно изменила группу прокуроров по делу Микитася, из-за чего заместителю председателя ОПГ не успели вручить подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала дело Татарова с НАБУ в СБУ, которую возглавляет друг президента Иван Баканов.

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