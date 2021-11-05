После освобождения генерал Павловский с женой поблагодарили Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Игорем Паловским и его женой сразу после освобождения боевого генерала из-под стражи.

Встреча, в которой также приняли участие руководитель штаба ЕС Александр Турчинов, народные депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко, получилась очень эмоциональной.



"Для меня, для всей нашей команды сегодня это огромный праздник. Это небольшой шаг к восстановлению справедливости. Потому что это очень нехорошо, когда украинские герои, которые с первых дней войны, и имея за спиной 38 календарей, которых боятся враги, против которых Путин возбуждает уголовные дела, которые держали оборону, сегодня оказались незащищенными от произвола власти, преследующей цель только политические преследования", – говорит Порошенко.



"Конечно, мы не могли остаться в стороне. Я очень обрадовался, когда Дело общин как общественная организация, Братья по оружию как ветеранская организация, Европейская Солидарность и наша фракция как политическая организация – не остались равнодушными все. Несколько дней назад Александр Валентинович подходит ко мне и говорит: "Я хочу, чтобы вы знали, я перечислил 100 тысяч на генерала Павловского. Почти 6300 украинцев кто сколько мог – как в библейской притче вдова, которая дает лепту, мельчайшую монету, но стоит она больше, чем горы золота", – отмечает пятый президент.



"Я как верховный главнокомандующий, который бок о бок с вами не сидел в Киеве, мы с вами были на "передке". Мы с вами знаем, что такое защищать, что такое отвоевывать землю. Что такое освободить две трети оккупированного Донбасса. И в самые трудные времена по всей линии фронта, особенно в Мариуполе. Генерал Павловский навсегда внес свое имя в военную историю побед Украины", – убежден Порошенко.

"Я вчера очень долго не мог заснуть после нашего с вами разговора", – обратился Порошенко к жене генерала Ольге Павловской. "Когда я сказал, что все, мы закрываем счет. И с утра наши активисты общественных организаций, ветераны будут под судом, будут под казначейством, будут под банком. И, наконец, будут под Лукьяновкой для того, чтобы встретить своего героя. Так что добро пожаловать домой, господин генерал", – сказал Порошенко.



Александр Турчинов поблагодарил супругу генерала Ольгу Павловскую за мужество и выдержку в течение этих тяжелых месяцев. "Ей нужно дать звание Героя. Она так боролась за вас. Столь она стойко все это переносила. Это вызывает огромное уважение. И я уверен, что вы чувствовали. Не только поддержку своих друзей, но в первую очередь вашей жены. Я помню Мариуполь. 14 лет, когда действительно угроза над страной была смертельной. Вы тогда возглавляли оборону. И мы тогда отразили все наступления. Переломили ситуацию. Тогда было труднее. А сейчас, я думаю, все станет на свои места. И победа будет за нами", – говорит Турчинов.

Генерал Павловский поблагодарил Порошенко и всех небезразличных украинцев за поддержку.



"Самое главное в этой ситуации – это поддержка. Поддержка боевых собратьев, друзей, руководства, которое, я считаю, к тому времени выдержало наибольшее нашествие. Как Российской Федерации, так и экономический кризис. Никто из них сегодня не поймет, как отстраивались вновь сформированные бригады. Де-факто из руин подняли вооруженные силы. Подняли одну из составляющих сектора безопасности и обороны – это оборонно-промышленный комплекс. И они работали, не было сорвано ни одного ДОЗа за те годы, начиная с 2014, и за те копейки, которые были в то время в бюджете нашего государства", – вспоминает генерал Павловский.

"Руководство государства – и вы лично, и Александр Валентинович, брали на себя ответственность, и поэтому у нас появилось к тому времени 264 образца вооружения и техники, которые мы приняли новейших. А они сегодня не могут поставить их на серию. Это просто бессмысленность, бестолковость и необученность", – возмущается генерал.

"Нужно быть патриотом Украины, прежде всего. Тогда оно получится. Я очень благодарен собратьям. Благодарен политической силе "Европейская Солидарность". Я не хочу говорить, что это партия. Я хочу сказать, что это сила. Потому что мы все равно победим. Мы победим этот позор, который они пишут в своих подозрениях. Позорно, бестолково писать на людей, чтобы взорвать авторитет. Это мозги просто не нужно иметь", – убежден Павловский.



"У них это и не вышло. Ибо сегодня о вас знает вся страна весь мир и в вашу защиту поднялись простые люди. И это очень ценно. Нам не повезло с действующими властями. Нам не повезло с соседом Путиным. Но нам точно повезло с народом. И в этой ситуации я хочу сказать, что все равно правда с нами, Господь Бог с нами и украинский народ, который невозможно победить", – отмечает Порошенко.

"Ибо есть две дороги. Один путь – это давать ответный огонь. Одна дорога, когда ты ищешь в глазах врага страх. А страх потому, что ты силен. И весь мир с тобой. Это дорога наша с вами. А есть другая дорога. Это когда ты на коленях ищешь в глазах Путина мир. Когда ты запрещаешь стрелять в ответ. Когда ты делаешь все возможное, чтобы ему понравиться. И это путь прекращения существования государства. Я горжусь тем, что мы с вами сделали, строили Вооруженные силы. И я хочу сказать, что ваш талант, ваш патриотизм, ваш профессионализм точно нужны Украине", – убежден Порошенко.

"Вы знаете, уже поздно бояться. Сейчас ломать через колено украинский народ, а тем более людей, которые клали свою жизнь, и те семьи, которые клали свою жизнь, это невозможно", – убежден генерал Павловский.

Необходимые для увольнения генерала Павловского 18 млн грн собрали Фонд Порошенко вместе с ОО "Солидарное дело общин". 2 млн 100 тыс. гривен собрали неравнодушные украинцы из-за акции в соцсетях. Более 6 тысяч человек внесли от 10 до сотен тысяч гривен. 15 млн. 900 тыс. грн внес Фонд семьи Петра Порошенко.

В августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Защита назвала меру пресечения Павловскому политическим решением, а сумму залога расценивают как пытки. Адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.