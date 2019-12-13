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После "Нормандии" и тет-а-тет с Путиным: Зеленский убежден, что РФ согласится на транзит газа

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После &quot;Нормандии&quot; и тет-а-тет с Путиным: Зеленский убежден, что РФ согласится на транзит газа
"Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите", - Зеленский. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о персональной уверенность в том, что Россия подпишет договор на транзит газа в Европу через Украину.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Мне кажется, что очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - сказал Зеленский, указав, что этот вопрос обсуждали в "нормандском формате" и лично с президентом России Владимиром Путиным.

Вопрос сейчас обсуждают именно в контексте сроков договора, говорит президент Украины.

"Россия предлагала подписать договор на один год, тогда как Украина предложила на немножечко больше - 10 лет, потом они нам предложили - на 3 года, потом мы предложили компромисс - на 10 лет и я думаю, что мы сойдемся ...

Переговоры будут продолжаться. Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите".

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Также Зеленский назвал это сугубо экономическим вопросом, а не политическим.

После "нормандской встречи" Зеленский заявил, что вопрос о транзите российского газа через Украину "разблокирована" - "на уровне советников будет обсуждаться возможность, форма, объем, цена, детали договора о транзите газа".

Действующий контракт на транзит газа Украина заключили в 2009 году сроком на 10 лет. Он истекает 31 декабря 2019 года.

Ежегодно транзит российского газа в Европу приносит Украине около 3 миллиарда долларов доходов.

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