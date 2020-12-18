После массового кнопкодавства в Раде ужесточают наказание и устанавливают камеры

Нардепы кнопкодавили при назначении Шкарлета министром образования. Фото: bykvu.com

После нескольких фактов неперсонального голосования, которые заметили 17 декабря, руководители фракций договорились усилить меры противодействия кнопкодавству.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после консультаций с коллегами.

"У нас есть регламентный комитет. До 15 января разработать изменения в законодательство, которое бы сделало более жесткую ответственность за неперсональное голосование в рамках увеличения уголовной ответственности и штрафов...

Также все фракции обратились ко мне с предложением установить дополнительные камеры в зале, которые фиксировали бы неперсональное голосование. Например, в ложах, где их нет", - сказал Разумков.

Кроме того, предлагают отключить от системы "Рада" рабочие места, за которыми не закреплен депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Это минимальное количество голосов, необходимое для положительного решения. Представители партии "Голос" требуют повторного голосования тз-за кнопкодавства коллег из ОПЗЖ. По словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Шкарлета, был Григорий Суркис, который в то время отсутствовал в Верховной Раде.