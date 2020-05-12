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вторник, 12 мая 2020 09:36

После 22 мая карантин продлят - Шмыгаль

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После 22 мая карантин продлят - Шмыгаль
Сейчас находимся на пике заболеваемости, говорит премьер. Фото: kmu.gov.ua

После 22 мая карантин будут продолжать. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - сказал глава правительства в эфире телеканала "1+1".

Сейчас правительство отрабатывает, когда внедрят каждый из 5 этапов выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас находимся на пике заболеваемости.

Идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношения заболевавших к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик", - сказал премьер.

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По состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16023 случаи Covid-19. Из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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