Пошли на хитрость: Вакарчук зарегистрировал свою партию

Партия Голос примет участие в досрочных парламентских выборах. Фото: Daily Storm

Минюст зарегистрировал партию Голос Святослава Вакарчука.

Политсила пошла на хитрость, чтобы успеть зарегистрироваться до досрочных выборов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Руководитель штаба партии Юлия Клименко заявила, что уже есть необходимый пакет документов от Министерства юстиции о регистрации политсилы Голос, значит она однозначно сможет принять участие в досрочных выборах в парламент.

"Мы понимали, что времени у нас будет мало и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы", - рассказала Клименко.

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"Мы перерегистрировали ее в партию Голос и идем на выборы", - отметила руководитель штаба.

Новый президент должен быть подотчетен избирателям. Это главная цель новой партии Голос, говорится о "новом качестве политики", сказал лидер партии Святослав Вакарчук.