"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке

Алексей Арестович обматерил мужчину за просьбу писать на украинском языке. Фото: Facebook: Алексей Арестович

Спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович ответил хамством пользователю Facebook за просьба сообщать информацию в социальных сетях о переговорах ТКГ украинском языке.

В частности, пользователь под одним постом на Facebook в комментариях попросил Арестович использовать государственный язык, когда тот сообщает информацию о переговорах по Донбассу.

"Господин, это же - на украинском. Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации", - написал Виктор Иванов.

На что Алексей Арестович обругал мужа: "Пошел на х*й. Так понятнее?"

Другие пользователи не оставили без внимания реакцию Арестович. В комментариях они заявили, что он, как госслужащий, не должен позволять себе подобные высказывания.

Алексея Арестович 28 октября 2020 года назначил Леонид Кравчук (председатель украинской делегации в ТКГ. - Gazeta.ua) советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

1 декабря в 2020-м руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Алексея Арестович своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

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Спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Дом" сравнил Донбасс с Чечней.