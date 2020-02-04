Посчитали коммуналку пенсионерки, которой посоветовали продать собаку

Чтобы домохозяйства платили меньше за коммунальные услуги, правительство планирует вводить программы по энергоэффективности. Фото: УНН

Женщина, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, получает субсидию. Поэтому газ и электроэнергия ей обходится 300-350 грн.

"Владимир Зеленский поручил правительству разобраться с проблемой пенсионерки. Кабмин, в свою очередь, получил информацию об уплате пенсионеркой и ее семьей коммунальных услуг. С начала отопительного сезона она получила монетизированную субсидию в размере чуть более 3,5 тысяч гривен", - пояснила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, пишет tsn.ua.

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По ее словам, пенсионерка в среднем за коммуналку платит 300-350 грн в месяц.

Добавила, что правительство планирует вводить программы энергоэффективности и заменять котлы, чтобы уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из Кировоградской области продать свою собаку, чтобы заплатить за газ. До этого Брагарь заявлял, что обратится в полицию с заявлением против волонтерок, которые попросили водителя маршрутки сообщением Луцк - Киев выключить российский сериал.