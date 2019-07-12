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пятница, 12 июля 2019 19:51

Порядок в стране могут навести женщины - Пуртова

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Порядок в стране могут навести женщины - Пуртова
Кандидат в народные депутаты Анна Пуртова. Фото: politeka.net

Женщина в политике может навести порядок в государстве. Такое мнение выразила кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №221.

Анна Пуртова отметила, что до политики ей не приходилось сталкиваться с сексизмом или дискриминацией по гендерному принципу.

"До того, как я ушла в политику и публичную плоскость - ничего подобного не испытывала. Наоборот, считаю, что у нас в стране достаточно равные права между мужчинами и женщинами", - сказала Пуртова.

Сейчас ситуация изменилась, но Анна считает, что женщина в политике сможет навести порядок в государстве.

"Сейчас слышу выпады от оппонентов, которые уже много лет в политике - да что эта девочка сможет? Но, уважаемые мужчины, а что сделали вы? Чего только стоит посмотреть на Киев, на страну. Я считаю, что женщина в политике может навести порядок в городе, районе и даже целом государстве. Там, где женщина - там мир, порядок, любовь. Разве это не то, к чему мы все так стремимся?", - добавила Пуртова.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

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