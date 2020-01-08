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среда, 08 января 2020 15:52

"Портнову не понять, как можно жить и не воровать" — волонтер о вознаграждении за "свою голову"

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&quot;Портнову не понять, как можно жить и не воровать&quot; — волонтер о вознаграждении за &quot;свою голову&quot;
"Он иначе не может, иначе не мыслит. Он меряет всех по себе", — написал Касьянов о Портнове. ФОТО: Facebook-страница Юрия Касьянова

Волонтер Юрий Касьянов отреагировал на заявление о поиске информации, которую касательно него сделал экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.

"Портнову не понять, как можно жить и не воровать.

Он иначе не может, иначе не мыслит. Он меряет всех по себе. Был волонтером — значит, обогащался. Был на войне — зарабатывал на контрабасе. Прятал друзей — для пиара. отправлял детей на войну — ради чего? ", — написал Касьянов в Facebook.

"Не для того, чтобы гниды, бежавшие после Майдана, объявляли нам джихад. Пусть ищет. Что найдет — его. Второй раз не убежит".

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7 января Портнов в своем Telegram-канале назвал Касьянова "быдлом, которое позиционирует себя патриотом" и объявил поиск информации о нем "за хорошее вознаграждение".

Этому предшествовал пост Касьянова в Facebook, где он предложил флешмоб "бить Портнова, когда его видишь". Так он прокомментировал предложенный флешмоб Портнова "бить в лицо за вопрос "Чей Крым ".

Юрий Касьянов — волонтер, оказывающий помощь украинской армии. Поставляет одежду, продовольствие и другие необходимые вещи, указывает "Укринформ".

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Дата
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