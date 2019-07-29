Портнова допросили по делу Майдана

Портнова вызвали в качестве свидетеля по злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и организации массовых убийств в ноябре 2013-феврале 2014 ФОТО: Facebook Andriy Portnov

Генеральная прокуратура допросила заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по делу Майдана.

Портнова вызвали в качестве свидетеля касательно злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и организации массовых убийств в ноябре 2013-феврале 2014, отмечает "Громадское".

Он заявил журналистам, что допрос прошел в "теплой дружеской обстановке".

В своем Telegram-канале Портнов написал, что вышел из очередного допроса по "делу так называемого Майдана".

"Еще раз сообщил следователям, что их непосредственный руководитель Горбатюк (Сергей Горбатюк, директор департамента спецрасследований ГПУ - Gazeta.ua) - государственный преступник, системно покрывающий массовые убийства на Майдане в интересах бывшей преступной власти. Главный смысл допроса - отвлечь меня от работы по Порошенко ", - написал экс-заместитель главы АП.

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В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!" - написал Портнов в Тelegram.