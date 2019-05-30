Портнов занес в ГБР 4-ю жалобу на Порошенко

ГБР расследует дело о государственной измене экс-президента Порошенко. Фото: vchasnoua.com

Государственного бюро расследований возбудило уголовное дело за 4-м заявлением экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова. Тот обвиняет Петра Порошенка в государственной измене.

"Четвертое заявление зарегистрировано относительно возможного совершения должностными лицами захвата государственной власти, которое проявилось в неправомерном воздействии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия", - сообщили в пресс-службе ГБР.

Также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 109 о действиях, направленных на насильственное изменение или захват государственной власти.

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Ранее Портнов писал ГБР заявления о возможной государственной измене Порошенко и отмывания украденных в армии средств через оффшорные сделки.

Директор Государственного бюро расследования Роман Труба уволил руководителя пресс-службы ГБР из-за публикации новости о представлении Андреем Портновым заявлений о коррупции со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко.