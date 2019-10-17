Портнов разрушает судебную реформу Зеленского - политолог

Владимир Цыбулько: "Андрей Портнов, который был главой Администрации Президента при Викторе Януковиче, при президенте Владимире Зеленском разрушает судебную систему и тянет команду главы государства на дно". Фото: radiosvoboda.org

Судебную реформу, предложенную командой президента Украины Владимира Зеленского, разрушает на ее старте экс-глава Администрации президента Андрей Портнов.

Такое мнение в блоге на сайте "Корреспондент" выразил политолог Владимир Цыбулько.

"В последнее время в гэбистской тусовке наиболее активно работает фронтменом человек без должности, но с чрезвычайными полномочиями. Его уже называют не просто "смотрящим за судами", но и "Князем тьмы". Много должностей даже для такого персонажа как Андрей Портнов. С одной стороны, президент проводит реформу судебной системы, это одна из первых комплексных реформ. И эта реформа уже вызвала недовольство ведущих западных стран. Претензии к судебной власти всегда были среди первых у избирателей. Вчерашние новости переполнены оценками нового закона, прогнозами его реализации. И тут же читаем, что, несмотря на новые или старые суды, любые вопросы в них можно решить через Портнова. А сам Портнов через публичные заявления рассказывает, кого в нашей стране надо наказывать, кого прощать, а кого увольнять. Фактически, на самом старте разрушает судебную реформу Зеленского", – написал эксперт.

Он напомнил, что для стран Запада вопрос независимого правосудия всегда был принципиальным моментом, и к последнему закону они уже высказали претензии и критику.

"На переговорах с МВФ по новой программе снова включают пункт об обеспечении эффективной работы независимых судов. И в этом блоке переговоров все чаще звучит вопрос "Ху из мистер Портнов и почему его до сих пор терпит президент?" Может, завалить новую программу МВФ – это также специальное задание резидента? Сегодня [экс-министр юстиции] Елена Лукаш получает подозрение по коррупционным делам. А Портнов объявляет открытую войну прокуратуре и ставит ультиматумы президенту. Это такая амнистия от наказания для всех друзей [беглого экс-президента Виктора] Януковича? Господин президент, это такое ваше распоряжение или все-таки его собственная инициатива?" – задал вопрос политолог.

Цыбулько подчеркнул, что на следователя по делу Лукаш оказывают давление.

"Портнов требует уволить следователя прокуратуры, который ведет дело Лукаш, российские СМИ запустили шквал заказных публикаций. Я посмотрел в интернете, дело о декларации этого прокурора уже поднималось несколько лет назад, когда он проводил следствие против какого-то другого высокого барыги. Трижды проверили источники доходов, все подтвердилось бумагами, история закрылась. Поэтому давление на следователя сейчас – не только прямое нарушение уголовного кодекса, а еще и порожняк", – считает он.

Политолог призвал Зеленского "уволить" Портнова.

"Господин, президент, я не знаю, на какую должность вы назначили Портнова, но освободите уже "черта", тянет он вас не только на север, но и на дно. Панама возбудила уголовное дело против него. А Панама - это почти США, там даже официальная валюта - американские доллары. Американская администрация передает большой привет украинскому правосудию и намекает, что независимые украинские правоохранительные органы также должны не прислушиваться к советам Портнова, а интересоваться его декларацией, давлением на суды и действиями администрации Януковича в 2014 году", – резюмировал Цыбулько.

Портнов был заместителем главы Администрации Президента в 2010–2014 годах. В феврале 2018 года стало известно, что прокуратура АРК проверяет причастность Портнова к подготовке постановления Верховной Рады Крыма во время оккупации полуострова. В марте 2018 года нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус заявил, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена". Портнов 29 марта сообщил, что подал в суд на СБУ. 22 апреля в эфире канала NewsOne он заявил, что вернется в Украину. Бизнес-партнер и друг Зеленского Сергей Шефир заявил, что Портнов никогда не был в команде новоизбранного президента и "не может в ней быть".