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понедельник, 11 октября 2021 13:02

Портнов проиграл антикоррупционерам в Верховном суде

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Портнов проиграл антикоррупционерам в Верховном суде
Верховный суд отменил решение других судов по иску Портнова. Фото: "Досье"

Центр противодействия коррупции выиграл дело в Верховном суде по иску бывшего заместителя Администрации Януковича Андрея Портнова.

Он требовал опровергнуть информацию о причастности к уголовному производству относительно незаконного обогащения, сообщает ЦПК в Telegram.

Портнов выиграл два суда. Теперь Верховный суд отменил оба решения.

"В чем суть дела? В марте 2019 года Конституционный суд убил статью о незаконном обогащении. После этого САП сообщила, что из-за этого решения пришлось закрыть и дело, где фигурирует Портнов. В эфире "24 канала" председатель правления ЦПК Виталий Шабунин распространил эту информацию. Портнов решил, что все это неправда и подал в суд", - говорится в сообщении.

Печерский и Апелляционный суды обязали ГПК опровергнуть информацию. Верховный суд отверг аргументы Портнова. Ему придется возместить судебные издержки.

В феврале 2021 года бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов выиграл суд против водителей программы "Схемы". Суд обязал тех выплатить 110 тыс. грн.

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  • Я против любых инициатив президента
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