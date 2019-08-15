Портнов подал иск против Порошенко и его партии

Исковое заявление он обнародовал в своем Telegram-канале, назвав ее "иском за тупость". ФОТО: УНИАН

Заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов подал иск к пятому президенту Петру Порошенко, его партии "Европейская солидарность" и к телеканалу "Прямой".

Исковое заявление он обнародовал в своем Telegram-канале, назвав ее "иском за тупость".

Поводом для иска стали слова Порошенко на брифинге "... Материалы "дела моряков" несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василий Небензю". Впоследствии его процитировал сайт партии "Европейская солидарность" и сайт телеканала "Прямой".

По мнению Портнова, такая информация является неправдивой и негативной, затрагивает его честь и достоинство, наносит ущерб репутации. Поэтому через суд он просит ее опровергнуть на сайте партии и телеканала "Прямой".

В Печерском райсуде Киева, куда адресовано заявление, Gazeta.ua пока не подтвердили и не опровергли информацию о получении искового заявления. Если Портнов посылал ее по почте, то суд его еще не успел получить, отметил пресс-секретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поход на Порошенко только начался

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале заявил, что ГБР расследует 11 производств, в которых фигурирует Порошенко. Впрочем адвокат пятого президента это опроверг. Он утверждает, что Порошенко проходит по делам только в статусе свидетеля. Впоследствии Портнов сообщил о еще одном - двенадцатом производстве, которое якобы открыли против Порошенко.