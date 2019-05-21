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вторник, 21 мая 2019 01:00

Портнов начал "наступление" на Порошенко

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Портнов начал &quot;наступление&quot; на Порошенко
Портнов подал заявление в ГБР в отношении Порошенко. Фото: Вести

Экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.

"Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении", - заявил он на своем канале в Telegram.

По словам Портнова, Порошенко считают "причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышениивласти и служебных полномочий".

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Бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину накануне инаугурации нового президента.

Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
Портнов снял обвинения через суд.
Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. Был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

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