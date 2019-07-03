Порошенко зовет на митинг против отмены закона о люстрации

Партия "Европейская солидарность" 4 июля присоединится к митингу против отмены закона о люстрации.

"Конституционный суд Украины попытается отменить люстрационный закон, который предусматривает очищение власти от бывших соратников Януковича. Мы, украинское общество, должны понимать: в руках судей Конституционного суда - возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше", - написал в Facebook 5-й президент Украины Петр Порошенко.

"Но мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Моя политическая сила "Европейская Солидарность" вместе с другими общественными организациями и движениями под стенами Конституционного Суда потребует справедливого и единственно верного решения. Люстрация - это путь к политическому очищению Украины от ее авторитарного прошлого! Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9.30 к стенам КС", - написал он