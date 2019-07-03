Порошенко зовет на митинг против отмены закона о люстрации

 
Ексклюзивы
1/5
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 180
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2682
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1863
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1710
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3538
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2430
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1719
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25092
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Фото
Все фото
4
3
4
7
10
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
Видео
Все видео
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Климкин ушел в "политический отпуск"
Климкин ушел в "политический отпуск"
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
Просмотров: 450
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 504
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1719
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1701
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1206
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 23:07

Порошенко зовет на митинг против отмены закона о люстрации

  Комментировать
Порошенко зовет на митинг против отмены закона о люстрации

Партия "Европейская солидарность" 4 июля присоединится к митингу против отмены закона о люстрации.

"Конституционный суд Украины попытается отменить люстрационный закон, который предусматривает очищение власти от бывших соратников Януковича. Мы, украинское общество, должны понимать: в руках судей Конституционного суда - возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше", - написал в Facebook 5-й президент Украины Петр Порошенко.

"Но мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Моя политическая сила "Европейская Солидарность" вместе с другими общественными организациями и движениями под стенами Конституционного Суда потребует справедливого и единственно верного решения. Люстрация - это путь к политическому очищению Украины от ее авторитарного прошлого! Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9.30 к стенам КС", - написал он

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко зовет на митинг против отмены закона о люстрации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 163701
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 30650
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 19072
Новый образ первой леди всколыхнул сети
Новый образ первой леди всколыхнул сети
6
 Просмотров: 13518
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 10629
Политика
Хочешь стать нардепом - выкладывай $1 млн: Найем назвал расценки на выборах
Хочешь стать нардепом - выкладывай $1 млн: Найем назвал расценки на выборах Просмотров: 72
Регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду отменили
Регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду отменили Просмотров: 261
"Европейская солидарность" готовит акцию против отмены закона о люстрации
"Европейская солидарность" готовит акцию против отмены закона о люстрации 1 Просмотров: 342
Обиделись? Делегация ПАСЕ досрочно уехала из Украины
Обиделись? Делегация ПАСЕ досрочно уехала из Украины 1 Просмотров: 1728
После измены в ПАСЕ заговорили об обязанностях Украины перед организацией
После измены в ПАСЕ заговорили об обязанностях Украины перед организацией Просмотров: 2358
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
12
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
6
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
4
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 5322
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua