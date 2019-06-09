Порошенко хочет стать премьер-министром. Фото: LIGA.net

Бывший президент Петр Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром, если на досрочных парламентских выборах победит его партия "Европейская солидарность".

Как отмечается, на вопрос рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно. Об этом сообщает Громадское.

"Если мы победим на выборах, то - да", - ответил Порошенко.

При этом он экс-президент не сказал будет ли "он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".

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"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии, и за действия фракции", - подчеркнул Порошенко.

Партия "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко в воскресенье, 9 июня, провела съезд. Порошенко заявил, что партия идет на досрочные выборы, чтобы никто не развернул Украину в сторону России и не остановил на полпути от Европейского Союза и НАТО.