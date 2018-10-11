Порошенко заступился за Муженко

Порошенко не исключил, что из-за пожара на артскладах будут увольнения. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко считает, что увольнение военного руководства не обезопасит от диверсий на военных складах.

Об этом он сказал во время встречи с военнослужащими в Хмельницкой области, говоря о пожаре на военном арсенале возле Ични.

"Должен привести пример: в центре Европы - Великобритании - произошла химическая атака ядовитым веществом "Новичок". Она вызвала гибель и инвалидность многих людей. Что мы увидели в обществе Британии? Требования уволить руководство разведки, спецслужб, армии или правительства? Наоборот - страна объединилась, вычислили российских террористов. Продемонстрировали это всему миру. Ввели санкции против Российской Федерации", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что эта диверсия должна "научить нас решительным действиям".

"Рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов, не исключаю определенных кадровых выводов. К сожалению, только ими проблему не решишь. Здесь нужны системные решения", - сказал президент.

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9 октября примерно в 3:00 на военных складах вблизи арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начались взрывы. На месте работают специалисты, к ликвидации пожара привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали жителей. Основной версией взрывов рассматривают диверсию со стороны России. Вместе с тем отдельные политики обвинили в повторении трагедии на артскладах руководителя Генштаба Виктора Муженко. Его вместе с министром обороны вызвали в парламент.