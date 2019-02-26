Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией

Лишь в Крыму Россия сосредоточила 30 тыс. военнослужащих. Фото: vn.20minut.ua

Россия готовит группировки для военного удара по Украине.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных сил Украины.

"Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения. На западном стратегическом направлении враг продолжает формировать объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном стратегическом направлении 8-я военная армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военнослужащих. Вблизи наших границ разворачиваются ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

Создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном направлениях ничего общего с обороной для РФ не имеет. Эти силы предназначены для военного удара. Именно к этому готовится Кремль. Угроза полномасштабной войны является не декларацией - она ​​вполне реальна. Особенно в свете нынешних военных приготовлений противника", - подчеркнул Порошенко.

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В марте 2014-го Россия аннексировала Крым. С лета того же года вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии погибли более 13 тыс. человек.