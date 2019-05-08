Порошенко ввел в действие решение СНБО по усилению обороноспособности Украины

Порошенко ввел в действие решение СНБО. Фото: РБК

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О мерах по укреплению обороноспособности государства".

Документ признает необходимость совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности Украины в условиях длительной агрессии со стороны России, сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Указ дал "зеленый свет" для создания межведомственной рабочей группы, которая подготовит предложения по укреплению обороноспособности государства, согласно ст. 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Данная группа должна разработать предложения СНБО касательно усовершенствования системы территориальной обороны, повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, противодействия информационной агрессии против Украины, а также организации и поддержания действий движения сопротивления.

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Раньше, Петр Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", в котором утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса Украины.