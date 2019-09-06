Порошенко второй раз не явился на допрос

Порошенко уже дважды был на допросах в ГБР. Фото: pravda.com.ua

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"По состоянию на сейчас есть повестки для допроса Петра Порошенко в уголовных процессах следственными ГБР на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября", - сообщила она.

"Когда лицо не является дважды на допрос, следователи имеют право ходатайствовать в суд о применении к этому лицу принудительного привода. Однако понимаем, что этот человек является народным депутатом Украины, на которого распространяется депутатская неприкосновенность. Поэтому до января 2020 года следователи ничего не смогут сделать с тем, что он не появляется на допрос", - добавила Иванова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детектор так детектор: Порошенко хочет отвечать на вопросы ГБР в прямом эфире

ГБР расследует 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по искам экс-заместителя главы администрации Януковича Андря Портнова. Предварительный допрос Порошенко был запланирован на 3 сентября - президент не появился.