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Порошенко встретился с Сенцовым – говорили о единстве страны перед российской угрозой, Крыме и украинском кино
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  Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым
Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым

Пятый президент Петр Порошенко встретился с украинским кинорежиссером, бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" сообщил на своей странице в Facebook.

  Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым
Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым

"Теплая и содержательная встреча с Олегом Сенцовым. Говорили о культуре и украинском кино, об украинском Крыме и деоккупации, о необходимости объединить усилия мира для освобождения всех пленников Кремля, об угрозах новой агрессии Путина и ситуации в стране, о политически мотивированном преследовании оппозиции и выборочном правосудии и как они влияют на имидж Украины", – написал Порошенко.

  Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым
Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым

Пятый президент поблагодарил Сенцова за его позицию по поводу недопустимости политических преследований.

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"Рад, что касается многих позиций наши с Олегом мнения совпадают. В частности, в ключевом — в трудные времена страна и общество должны быть объединены и готовы, как в 2014-м, совместно дать отпор врагу. Благодарен Олегу за встречу и за его принципиальную позицию, я это очень ценю. A friend in need is a friend indeed", – отмечает пятый президент.

  Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым
Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым

Во время встречи Порошенко в очередной раз отметил первоочередные мероприятия, которые должна немедленно осуществить власть для укрепления обороноспособности Украины.

"Наполнить стратегические резервы, поднять денежное обеспечение, чтобы укомплектовать боевые бригады, закупить то вооружение, которое нам нужно, и срочно выставить его на границах, начать подготовку позиций, выделить средства местному самоуправлению для развертывания территориальной обороны. Мы дали полный план, что нужно делать уже и сейчас, а не спорить с нашими международными партнерами. Вот моя рука – полковник Порошенко готов стать на защиту".

Сенцов поддержал позицию о необходимости объединения всех патриотических проевропейских сил перед угрозой нового российского вторжения.

  Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым
Экс-президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим узником Кремля Олегом Сенцовым

Режиссер также поблагодарил Марину Порошенко за поддержку украинского кино. Семья Порошенко планирует вскоре побывать на премьерном показе киноленты Сенцова "Носорог".

"Пообещали Олегу, что непременно на следующей неделе с Мариной посетим показ фильма "Носорог". Радуюсь, что в свое время Марине как Главе Украинского культурного фонда удалось сделать все для поддержки украинского кино", - отметил Порошенко.

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10
февраля

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