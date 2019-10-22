Порошенко встретился с новым послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с новым послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Стороны обсудили вопросы отпора продолжающейся агрессии Кремля против Украины и отметили важность укрепления международного единства и солидарности с нашим государством. Петр Порошенко напомнил, что Великобритания остается гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, как сторона Будапештского меморандума. Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Европейская солидарность".

Состоялся обмен мнениями относительно саммита НАТО в Лондоне.

В этом контексте Петр Порошенко подчеркнул необходимость начала предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Особое внимание Петр Порошенко обратил на перспективы визовой либерализации между Украиной и Великобританией, а также необходимость заключения соответствующего двустороннего соглашения в связи с выходом Британии из ЕС.

Обсуждено законотворческую деятельность Верховной Рады и отмечена важность обеспечения разумного баланса между скоростью и качеством законопроектов.

Мелинда Симмонс заверила, что ее деятельность в качестве посла Великобритании в Украине будет направлена ​​на содействие восходящего демократического развития Украины, обеспечения мира и благосостояния в нашей стране. Она подчеркнула, что независимо от Брекзита Великобритания будет оставаться мощным партнером Украины.