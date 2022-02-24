Порошенко встретился с бойцами батальона терробороны

Экс-президент Петр Порошенко встретился с бойцами батальона территориальной обороны, созданном из активистов партии "Европейская Солидарность" и ветеранов российско-украинской войны, членов ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", которые снова стали на защиту государства.
Пятый президент сообщил, что его команда занимается необходимым обеспечением для защитников Украины.
"Мы включаемся, я начинаю заниматься бронежилетами. Я начинаю заниматься кевларовыми шлемами. Я начинаю делать то, что должно делать власть, чтобы защитить Украину", – говорит Порошенко.
Пятый президент поблагодарил всех, кто не остается безразличным и в это время видит свое место с оружием в руках. Порошенко также подчеркнул, что нет оснований для панических настроений.
"Отмечаю, что те панические настроения, которые распространялись, что через два часа будет сдан Киев, что через 10 часов будет сдана Украина – для этого нет никаких оснований. Мы на сегодняшний день способны дать отпор диверсионным и десантным операциям, которые планируются захватчиком Путиным" , – отмечает Порошенко.
"Для нас ключевая задача продержаться две недели. И когда говорят, что здесь на полном ходу по дорогам двигаются российские танки, я подчеркиваю, они пытаются сейчас идти очень осторожно. Потому что ожидают отпора от украинцев", - отмечает Порошенко.
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"Я сегодня встречался с Зеленским, я отметил, чтобы подразделения территориальной обороны в кратчайшие сроки были обеспечены средствами защиты, оружием, причем не только стрелковым, а оружием противотанковым, и, возможно, ПЗРК. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить средствами связи, чтобы было и вещевое обеспечение, и медицинское, и горюче-смазочные материалы, и автомобили, и все, что необходимо для повышения эффективности действий подразделений территориальной обороны. Чтобы увеличить цену, которую заплатит каждый россиянин, который по приказу Путина пришел к нам убивать украинцев", – говорит Порошенко.
"Ни у кого не дрогнет рука, когда нужно будет нажать на курок, когда видишь перед собой захватчика, когда мы защищаем украинских детей, украинских женщин и Украинское государство. Пять лет, с 2014-2019, мы держали фронт. И сейчас мы будем демонстрировать единство нации. Мне безразлично, кто за кого голосовал. Сейчас мне важно, чтобы все проголосовали за Украину. И поэтому я здесь сегодня для того, чтобы поблагодарить, что вы не остаетесь безучастными", – отмечает Порошенко.
"У нас было очень мало времени, но сделали все, чтобы мы имели защищенные позиции, на которых будет расположен батальон для противодействия российским захватчикам", – резюмирует Порошенко.
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