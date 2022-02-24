Порошенко встретился с бойцами батальона терробороны

Экспрезидент Петр Порошенко сообщил, что его команда сейчас занимается необходимым обеспечением для защитников Украины

Экс-президент Петр Порошенко встретился с бойцами батальона территориальной обороны, созданном из активистов партии "Европейская Солидарность" и ветеранов российско-украинской войны, членов ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", которые снова стали на защиту государства.

Пятый президент сообщил, что его команда занимается необходимым обеспечением для защитников Украины.

Экспрезидент Петр Порошенко сообщил, что его команда сейчас занимается необходимым обеспечением для защитников Украины

"Мы включаемся, я начинаю заниматься бронежилетами. Я начинаю заниматься кевларовыми шлемами. Я начинаю делать то, что должно делать власть, чтобы защитить Украину", – говорит Порошенко.

Пятый президент поблагодарил всех, кто не остается безразличным и в это время видит свое место с оружием в руках. Порошенко также подчеркнул, что нет оснований для панических настроений.

Экспрезидент Петр Порошенко сообщил, что его команда сейчас занимается необходимым обеспечением для защитников Украины

"Отмечаю, что те панические настроения, которые распространялись, что через два часа будет сдан Киев, что через 10 часов будет сдана Украина – для этого нет никаких оснований. Мы на сегодняшний день способны дать отпор диверсионным и десантным операциям, которые планируются захватчиком Путиным" , – отмечает Порошенко.

"Для нас ключевая задача продержаться две недели. И когда говорят, что здесь на полном ходу по дорогам двигаются российские танки, я подчеркиваю, они пытаются сейчас идти очень осторожно. Потому что ожидают отпора от украинцев", - отмечает Порошенко.

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"Я сегодня встречался с Зеленским, я отметил, чтобы подразделения территориальной обороны в кратчайшие сроки были обеспечены средствами защиты, оружием, причем не только стрелковым, а оружием противотанковым, и, возможно, ПЗРК. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить средствами связи, чтобы было и вещевое обеспечение, и медицинское, и горюче-смазочные материалы, и автомобили, и все, что необходимо для повышения эффективности действий подразделений территориальной обороны. Чтобы увеличить цену, которую заплатит каждый россиянин, который по приказу Путина пришел к нам убивать украинцев", – говорит Порошенко.

"Ни у кого не дрогнет рука, когда нужно будет нажать на курок, когда видишь перед собой захватчика, когда мы защищаем украинских детей, украинских женщин и Украинское государство. Пять лет, с 2014-2019, мы держали фронт. И сейчас мы будем демонстрировать единство нации. Мне безразлично, кто за кого голосовал. Сейчас мне важно, чтобы все проголосовали за Украину. И поэтому я здесь сегодня для того, чтобы поблагодарить, что вы не остаетесь безучастными", – отмечает Порошенко.

"У нас было очень мало времени, но сделали все, чтобы мы имели защищенные позиции, на которых будет расположен батальон для противодействия российским захватчикам", – резюмирует Порошенко.